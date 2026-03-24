ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Удар по историческому центру Львова: Украина требует от ЮНЕСКО реакции на преступление РФ

18:53 24.03.2026 Вт
2 мин
Россия подтвердила свой статус террористического государства
aimg Валерий Ульяненко
Фото: удар российского дрона по Львову (Getty Images)

Сегодня, 24 марта, РФ нанесла удары по центральной части Львова - был нанесен ущерб объектам наследия ЮНЕСКО. Украина требует от директора организации реакции на это преступление оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Читайте также: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях

"Россия жестоко обстреляла центральную часть Львова - города, который имеет исключительную культурную ценность и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметил министр.

Он также отметил, что был нанесен ущерб объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, и добавил, что был обстрелян не только центр, но и жилые районы Львова.

"Я призываю Генерального директора ЮНЕСКО немедленно и решительно отреагировать на это преступление", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина использует все имеющиеся механизмы для защиты своего культурного наследия и обеспечения привлечения виновных к ответственности. Он также призвал наказать Россию за нарушение международного права.

"Россия делает именно то, что делает иранский режим на Ближнем Востоке, но посреди Европы. Россия подтверждает свой статус террористического государства. И именно так с ней и надо обращаться - через силу, а не слабость, и усиление давления на всех фронтах", - заявил Сибига.

Что предшествовало

Сегодня российские оккупанты нанесли удары дронами по центру Львова. В результате удара пострадали наследие ЮНЕСКО и жилые дома. Также на одной из улиц упали обломки сбитого беспилотника.

Львовский мэр Андрей Садовый сообщил, что в больницах города уже 13 раненых. Он добавил, что количество пострадавших увеличивается.

Удар по Украине 24 марта

Напомним, в ночь на 24 марта россияне нанесли массированный удар по Украине с применением 426 средств воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 дронов.

В Полтавской общине зафиксировано повреждение жилых домов и здания гостиницы. Известно о гибели двух человек. Еще 11 человек получили травмы, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, россияне утром нанесли удар по многоэтажке в Днепре. В результате обстрела возникли пожары, по состоянию на сейчас известно о девяти раненых. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Львов ЮНЕСКО Андрей Сибига Война в Украине
Новости
Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой