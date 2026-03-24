Удар по историческому центру Львова: Украина требует от ЮНЕСКО реакции на преступление РФ

Сегодня, 24 марта, РФ нанесла удары по центральной части Львова - был нанесен ущерб объектам наследия ЮНЕСКО. Украина требует от директора организации реакции на это преступление оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Россия жестоко обстреляла центральную часть Львова - города, который имеет исключительную культурную ценность и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметил министр.

Он также отметил, что был нанесен ущерб объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, и добавил, что был обстрелян не только центр, но и жилые районы Львова.

"Я призываю Генерального директора ЮНЕСКО немедленно и решительно отреагировать на это преступление", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина использует все имеющиеся механизмы для защиты своего культурного наследия и обеспечения привлечения виновных к ответственности. Он также призвал наказать Россию за нарушение международного права.

"Россия делает именно то, что делает иранский режим на Ближнем Востоке, но посреди Европы. Россия подтверждает свой статус террористического государства. И именно так с ней и надо обращаться - через силу, а не слабость, и усиление давления на всех фронтах", - заявил Сибига.

Что предшествовало

Сегодня российские оккупанты нанесли удары дронами по центру Львова. В результате удара пострадали наследие ЮНЕСКО и жилые дома. Также на одной из улиц упали обломки сбитого беспилотника.

Львовский мэр Андрей Садовый сообщил, что в больницах города уже 13 раненых. Он добавил, что количество пострадавших увеличивается.

Удар по Украине 24 марта

Напомним, в ночь на 24 марта россияне нанесли массированный удар по Украине с применением 426 средств воздушного нападения. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 дронов.