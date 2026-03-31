В Киеве обезвредили сеть ГРУ, планировавшую убийства офицеров ВСУ и не только

Контрразведчики разоблачили в столице разветвленную шпионскую сеть российской военной разведки. Ее участники готовили целевые убийства командиров Сил обороны и известных общественных деятелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Задержание произошло непосредственно перед выполнением очередного преступления.

Кто входил в группу

Сетью руководил кадровый офицер ГРУ России - он определял цели, распределял роли между участниками и контролировал подготовку.

В группу привлекли четырех исполнителей:

руководитель охранной компании;

действующий правоохранитель;

бывший осужденный;

женщина, ответственная за транспорт.

Как действовала сеть

Каждый участник выполнял отдельную роль: один непосредственно должен был совершать убийства, другие обеспечивали логистику, транспортировку и прикрытие.

Еще один член группы получал данные из закрытых баз и передавал их представителям России.

Чтобы беспрепятственно покидать место преступления, использовали автомобили с проблесковыми маячками - под видом охранных структур.

Оружие и боеприпасы брали из схронов в Киевской и Черкасской областях. Также планировали убийства с применением взрывчатки, которую должны были закладывать под автомобили.

Группу задержали накануне запланированного убийства командира одного из добровольческих формирований в Киеве.

Во время обысков изъяли:

оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны;

сим-карты и т.д.

Организаторам, которые находятся на территории России, дополнительно инкриминируют покушение на диверсию.