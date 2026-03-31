В Киеве обезвредили сеть ГРУ, планировавшую убийства офицеров ВСУ и не только

11:41 31.03.2026 Вт
2 мин
Среди агентов был действующий правоохранитель
aimg Елена Чупровская
Фото: в Киеве разоблачили разветвленную сеть РФ (@pgo_gov_ua)

Контрразведчики разоблачили в столице разветвленную шпионскую сеть российской военной разведки. Ее участники готовили целевые убийства командиров Сил обороны и известных общественных деятелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Читайте также: Паспорт РФ и бизнес в оккупации: НАБУ требует санкций для скандального экс-нардепа

Задержание произошло непосредственно перед выполнением очередного преступления.

Кто входил в группу

Сетью руководил кадровый офицер ГРУ России - он определял цели, распределял роли между участниками и контролировал подготовку.

В группу привлекли четырех исполнителей:

  • руководитель охранной компании;
  • действующий правоохранитель;
  • бывший осужденный;
  • женщина, ответственная за транспорт.

Как действовала сеть

Каждый участник выполнял отдельную роль: один непосредственно должен был совершать убийства, другие обеспечивали логистику, транспортировку и прикрытие.

Еще один член группы получал данные из закрытых баз и передавал их представителям России.

Чтобы беспрепятственно покидать место преступления, использовали автомобили с проблесковыми маячками - под видом охранных структур.

Оружие и боеприпасы брали из схронов в Киевской и Черкасской областях. Также планировали убийства с применением взрывчатки, которую должны были закладывать под автомобили.

Группу задержали накануне запланированного убийства командира одного из добровольческих формирований в Киеве.

Во время обысков изъяли:

  • оружие и боеприпасы;
  • мобильные телефоны;
  • сим-карты и т.д.

Организаторам, которые находятся на территории России, дополнительно инкриминируют покушение на диверсию.

Недавно СБУ задержала завербованного безработного, который во время комендантского часа забирал из тайника самодельную бомбу с пластидом весом 300 граммов.

Мужчина планировал заложить ее возле трансформаторов опорной электроподстанции, которая питает большинство стратегических и социальных объектов Кропивницкого.

Также ранее был разоблачен житель Закарпатской области, которого россияне привлекли через соцсети с обещанием легкого заработка.

Мужчина должен был регистрировать терминалы Starlink на подставных лиц - в частности планировал привлечь беременную жену и пожилого родственника.

Больше по теме:
ВСУ ГРУ Киев
Новости
Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине
Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина