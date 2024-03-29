Россияне обстреливают Днепр второй раз за ночь. СМИ пишут о взрывах

Во время масштабной воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы " Днепр инфо " и " Днепр TV ".

Около 03:50 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет из российских Ту-95МС.

Местные паблики в Telegram сообщают о взрывах в Днепре.

Ранее мы сообщали о работе ПВО во Львовской области. В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

Также взрывы произошли в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Ночью 29 марта россияне атаковали Днепр и Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.