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Россияне обстреливают Днепр второй раз за ночь. СМИ пишут о взрывах

Пятница 29 марта 2024 04:19
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Россияне обстреливают Днепр второй раз за ночь. СМИ пишут о взрывах Иллюстративное фото (mns.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Во время масштабной воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы "Днепр инфо" и "Днепр TV".

Местные паблики в Telegram сообщают о взрывах в Днепре.

Около 03:50 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет из российских Ту-95МС.

Атаки российских войск по Украине

Ранее мы сообщали о работе ПВО во Львовской области. В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

Также взрывы произошли в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Ночью 29 марта россияне атаковали Днепр и Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненный.

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