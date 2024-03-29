Россияне обстреливают Днепр второй раз за ночь. СМИ пишут о взрывах
Иллюстративное фото (mns.gov.ua)
Во время масштабной воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы "Днепр инфо" и "Днепр TV".
Местные паблики в Telegram сообщают о взрывах в Днепре.
Около 03:50 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет из российских Ту-95МС.
Атаки российских войск по Украине
Ранее мы сообщали о работе ПВО во Львовской области. В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.
Также взрывы произошли в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.
Ночью 29 марта россияне атаковали Днепр и Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненный.
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