Итальянский министр не понимает как Путин намерен соблюдать перемирие

Глава итальянского МИД заявил, что не понимает, как Россия будет придерживаться объявленного короткого перемирия.

Министр также убежден, что российский диктатор Владимир Путин "должен решить окончательно остановить войну, которую он сам начал".

"Он должен положительно отреагировать на просьбу президента (Дональда. - ред.) Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня. Мир должен быть справедливым и длительным во времени", - заявил Таяни.

Глава итальянского МИД также добавил, что каждый шаг к миру важен и что необходимо поощрять все стороны к переговорам.