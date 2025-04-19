Італійський міністр не розуміє, як Путін збирається дотримуватися перемир'я

Очільник італійського МЗС заявив, що не розуміє, як Росія буде дотримуватися оголошеного короткого перемир'я.

Міністр також переконаний, що російський диктатор Володимир Путін "має вирішити остаточно зупинити війну, яку він сам розпочав".

"Він повинен позитивно відреагувати на прохання президента (Дональда. - ред.) Трампа і зробити можливим справжнє припинення вогню. Мир повинен бути справедливим і тривалим у часі", - заявив Таяні.

Очільник італійського МЗС також додав, що кожен крок до миру важливий та що слід заохочувати всі сторони до переговорів.