Італійський міністр не розуміє, як Путін збирається дотримуватися перемир'я

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сумнівається, що Путін дотримається великоднього перемир'я в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.
Очільник італійського МЗС заявив, що не розуміє, як Росія буде дотримуватися оголошеного короткого перемир'я.
Міністр також переконаний, що російський диктатор Володимир Путін "має вирішити остаточно зупинити війну, яку він сам розпочав".
"Він повинен позитивно відреагувати на прохання президента (Дональда. - ред.) Трампа і зробити можливим справжнє припинення вогню. Мир повинен бути справедливим і тривалим у часі", - заявив Таяні.
Очільник італійського МЗС також додав, що кожен крок до миру важливий та що слід заохочувати всі сторони до переговорів.
19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" тривалістю 30 годин - з 18:00 суботи до 00:00 понеділка, 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський погодився на цю пропозицію, але уточнив, що ЗСУ реагуватимуть дзеркально на порушення припинення вогню російськими військами.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що оголошене Путіним "перемир'я" є інформаційною спецоперацією.
Тим часом армія РФ ввечері обстріляли ударними дронами Херсон. Пошкоджені квартири у багатоповерховому будинку.
Крім того, в суботу росіяни десять разів били з авіації по Костянтинівці Донецької області. Через удари ФАБами у місті пошкоджені будинки та електромережі, є загиблі.
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