Россияне второй раз за день ударили авиабомбами по Константиновке, есть погибшие (фото)

Российская армия второй раз за день атаковала Константиновку в Донецкой области, сбросив авиабомбы на город. В результате удара погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова.

"Россияне второй раз за день ударили ФАБами по Константиновке, есть погибшие", - заявил Горбунов.

По его словам, около 17 часов вражеская авиация ударила четырьмя ФАБ-250 с модулем УМПК.

В результате обстрелов погибли два человека, еще один человек ранен. Повреждены

11 частных домов,

4 линии электросети.

"ГСЧС и парамедики проводят осмотр места происшествия и спасательные мероприятия по деблокированию пострадавших, которые осложнены из-за очередного прилета FPV дрона", - добавил он.