Говорили о перемирии - били по Херсону: детали циничного удара россиян

Российские военные атаковали сегодня вечером Херсон. По городу враг выпустил с десяток дронов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"Около 18:00 - в результате попадания 8-ми вражеских FPV загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе Херсона", - сообщил Прокудин.

По его словам, в 19:05 российский дрон также попал в гражданское авто в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт.

А через несколько минут еще один вражеский FPV ударил по Станиславу.

"К сожалению, мы не наблюдаем никакого затишья. Обстрелы продолжаются и под ударом снова мирные жители. Это еще одно подтверждение того, что Россия не имеет ничего святого. И верить словам оккупантов - значит подвергать себя опасности", - добавил он.