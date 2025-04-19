Говорили о перемирии - били по Херсону: детали циничного удара россиян
Российские военные атаковали сегодня вечером Херсон. По городу враг выпустил с десяток дронов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Около 18:00 - в результате попадания 8-ми вражеских FPV загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе Херсона", - сообщил Прокудин.
По его словам, в 19:05 российский дрон также попал в гражданское авто в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт.
А через несколько минут еще один вражеский FPV ударил по Станиславу.
"К сожалению, мы не наблюдаем никакого затишья. Обстрелы продолжаются и под ударом снова мирные жители. Это еще одно подтверждение того, что Россия не имеет ничего святого. И верить словам оккупантов - значит подвергать себя опасности", - добавил он.
"Пасхальное перемирие" Путина
Напомним, что ранее сегодня, 19 апреля 2025 года, диктатор России Владимир Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое якобы должно длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Однако, российская сторона выдвинула условие при котором будет соблюдать тишину.
Несмотря на заявления о перемирии, боевые действия не прекратились. В частности, в Херсоне около 18:00 в результате попадания дронов загорелась многоэтажка. А руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил об обстрелах на востоке страны.
Украинская власть сразу скептически отнеслась к заявлениям Путина. Президент Владимир Зеленский отметил, что для Украины важны не слова, а конкретные действия со стороны России, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что Украина еще в марте согласилась на предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, которое Россия отклонила.
Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
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