Ранение израильского офицера в Газе: Израиль обещает ответ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны принять ответные меры после ранения израильского военного в результате взрыва в секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Офицер ЦАХАЛ получил ранение в секторе Газа. Группировка ХАМАС отрицает свою причастность к инциденту, предполагая, что взрывное устройство могло остаться там еще со времен боевых действий.
Выступая на церемонии выпуска пилотов военно-воздушных сил, Нетаньяху упомянул о происшествии в районе Рафаха, где израильские подразделения продолжают находиться. По его словам, ХАМАС фактически продемонстрировал нежелание разоружаться, как это предусмотрено договоренностями о прекращении огня, достигнутыми в октябре.
"Израиль будет действовать соответствующим образом", подчеркнул премьер.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что взрыв произошел неподалеку от израильской военной техники в районе Рафаха. В результате инцидента один офицер получил легкие ранения.
В ХАМАС заявили, что взрыв произошел на территории, которая полностью находится под контролем израильских военных. Представители группировки отметили, что неоднократно предупреждали о наличии неразорвавшихся взрывных устройств в этом и других районах сектора Газа.
Представитель ХАМАС Махмуд Мардави ранее уверял, что об инциденте были проинформированы международные посредники.
Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС
Напомним, 8 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и группировка ХАМАС по итогам переговоров, которые состоялись в Египте, согласились на реализацию первого этапа предложенного им мирного плана.
Уже через два дня договоренности вступили в силу: был введен режим прекращения огня. Израильские силы отступили в буферную зону вокруг сектора Газа, а палестинские жители начали возвращаться в покинутые ранее районы.
13 октября в Шарм-эль-Шейхе лидеры Соединенных Штатов, Египта и Турции подписали соглашение о завершении боевых действий в Газе. Они выступили посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС.
Согласно достигнутым договоренностям, ХАМАС взял на себя обязательства освободить всех заложников, которых удерживали с 2023 года, а также передать Израилю тела погибших пленных.
В то же время в начале декабря появилась информация, что Дональд Трамп готовится представить второй этап плана урегулирования ситуации в секторе Газа. Ожидается, что он также предложит новую модель управления анклавом. Тогда сообщалось, что соответствующие инициативы могут быть объявлены до Рождества.