Ранение израильского офицера в Газе: Израиль обещает ответ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны принять ответные меры после ранения израильского военного в результате взрыва в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Офицер ЦАХАЛ получил ранение в секторе Газа. Группировка ХАМАС отрицает свою причастность к инциденту, предполагая, что взрывное устройство могло остаться там еще со времен боевых действий.

Выступая на церемонии выпуска пилотов военно-воздушных сил, Нетаньяху упомянул о происшествии в районе Рафаха, где израильские подразделения продолжают находиться. По его словам, ХАМАС фактически продемонстрировал нежелание разоружаться, как это предусмотрено договоренностями о прекращении огня, достигнутыми в октябре.

"Израиль будет действовать соответствующим образом", подчеркнул премьер.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что взрыв произошел неподалеку от израильской военной техники в районе Рафаха. В результате инцидента один офицер получил легкие ранения.

В ХАМАС заявили, что взрыв произошел на территории, которая полностью находится под контролем израильских военных. Представители группировки отметили, что неоднократно предупреждали о наличии неразорвавшихся взрывных устройств в этом и других районах сектора Газа.

Представитель ХАМАС Махмуд Мардави ранее уверял, что об инциденте были проинформированы международные посредники.