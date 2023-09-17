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В Италии разбился истребитель: погиб 5-летний ребенок

Воскресенье 17 сентября 2023 00:16
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В Италии разбился истребитель: погиб 5-летний ребенок Фото: в Италии разбился военный истребитель (скрин из видео)
Автор: Антон Малиновский

В итальянском городе Турин во время взлета реактивный истребитель Aermacchi MB-339-PAN ВВС Италии потерпел крушение и упал на автомобиле - погибла 5-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

Катастрофа произошла около 15:30 по киевскому времени: самолет потерял высоту, а затем упал на землю, врезавшись в несколько автомобилей. Пилот успел катаптироваться в последний момент.

В одной из машин находилась семья. 5-летняя девочка погибла, а ее старший 12-летний брат получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Отец и мать детей также направлены на лечение.

По словам пилота, возможной причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель самолета, продолжается расследование.

Авиатрощи в мире

В июле этого года во время тушения масштабных лесных пожаров на одном из крупнейших греческих островов Эвбея в Эгейском море разбился самолет.

А неделей ранее авиатроща состоялась в Польше - там самолет Cessna упал на ангар с людьми. В результате происшествия погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Ранее вблизи Пон-де-Мартель в горах Швейцарии разбился туристический самолет с пассажирами на борту. В результате авиакатастрофы погибли люди.

Также, 20 мая, на авиабазе Сарагоса в Испании разбился истребитель F-18 в ходе показательного полета. Пилот успел катапультироваться. Его с повреждениями ног госпитализировали.

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