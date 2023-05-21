В Швейцарии разбился туристический самолет: есть погибшие

Вблизи Пон-де-Мартель, в горах Невшатель туристический самолет с пассажирами на борту потерпел крушение.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на RTN .

Самолет, зарегистрированный в Швейцарии, совершал туристический рейс. Он вылетел из аэропорта Ла-Шо-де-Фон в субботу 20 мая, однако потерпел крушение. Погиб пилот и двое пассажиров.

"Об обстоятельствах аварии мы ничего не можем сказать, поскольку они пока неизвестны", - отметил спикер полиции Невшателя Жорж-Андре Лозуэ.

Отмечается, что обломки самолета находились в особо труднодоступном месте, поэтому спасательные операции оказались сложными. На месте работают следователи компетентного органа по определению причин авиационных происшествий.