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В Швейцарии разбился туристический самолет: есть погибшие

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Швейцария, Воскресенье 21 мая 2023 01:18
В Швейцарии разбился туристический самолет: есть погибшие Фото: туристический самолет с пассажирами разбился в горах Швейцарии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вблизи Пон-де-Мартель, в горах Невшатель туристический самолет с пассажирами на борту потерпел крушение.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на RTN.

Самолет, зарегистрированный в Швейцарии, совершал туристический рейс. Он вылетел из аэропорта Ла-Шо-де-Фон в субботу 20 мая, однако потерпел крушение. Погиб пилот и двое пассажиров.

"Об обстоятельствах аварии мы ничего не можем сказать, поскольку они пока неизвестны", - отметил спикер полиции Невшателя Жорж-Андре Лозуэ.

Отмечается, что обломки самолета находились в особо труднодоступном месте, поэтому спасательные операции оказались сложными. На месте работают следователи компетентного органа по определению причин авиационных происшествий.

Ранее пассажирский самолет в Непале разбился с 72 людьми на борту. Самолет направлялся из столицы Катманду в Покхару.

Также, в Боснии разбился спортивный самолет, в результате чего погибли два человека.

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