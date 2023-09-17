ua en ru
Нд, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Італії розбився винищувач: загинула 5-річна дитина

Неділя 17 вересня 2023 00:16
UA EN RU
В Італії розбився винищувач: загинула 5-річна дитина Фото: в Італії розбився військовий винищувач (скрин з відео)
Автор: Антон Малиновський

В італійському місті Турин під час злету реактивний винищувач Aermacchi MB-339-PAN ВПС Італії зазнав катастрофи та впав на автомобілі - загинула 5-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

Катастрофа сталася близько 15:30 за київським часом: літак втратив висоту, а потім впав на землю, врізавшись в кілька автомобілів. Пілот встиг катапльтуватися в останній момент.

В одній з машин знаходилась сім'я. 5-річна дівчинка загинула, а її старший 12-річний брат отримав серйозні опіки та був ушпиталений. Батько і мати дітей також направлені на лікування.

За словами пілота, можливою причиною катастрофи могло стати потрапляння птаха в двигун літака, триває розслідування.

Авіатрощі у світі

В липні цього року під час гасіння масштабних лісових пожеж на одному з найбільших грецьких островів Евбея в Егейському морі розбився літак.

А тижнем раніше авіатроща відбулась у Польщі - там літак Cessna впав на ангар із людьми. Унаслідок події загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро дістали поранення.

Раніше поблизу Пон-де-Мартель у горах Швейцарії розбився туристичний літак з пасажирами на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинули люди.

Також, 20 травня, на авіабазі Сарагоса в Іспанії розбився винищувач F-18 під час показового польоту. Пілот встиг катапультуватись. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
NEWS
Рада може ухвалити Держбюджет-2024 раніше крайнього терміну, - Корнієнко
Рада може ухвалити Держбюджет-2024 раніше крайнього терміну, - Корнієнко
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна