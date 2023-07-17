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В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть жертвы

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Понедельник 17 июля 2023 22:59
В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть жертвы Фото: В Польше самолет упал на ангар с людьми(twitter.com/ABartkowiak_PSP)
Автор: Валерия Полищук

В Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми. В результате происшествия погибли пять человек, еще пять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Remiza.

Инцидент произошел на аэродроме в деревне Чрчинно в Новодвурском повете.

По неизвестным причинам самолет Cessna 208 Caravan врезался в ангар, в котором находилось несколько человек. В здании находилось около 20 человек.

На место происшествия направлено более десятка пожарных подразделений, в том числе медицинский спасательный отряд из Варшавы.

Фото: В Польше самолет упал на ангар с людьми(twitter.com/ABartkowiak_PSP)

Ранее, вблизи Пон-де-Мартель, в горах Швейцарии разбился туристический самолет с пассажирами на борту. В результате авиакатастрофы погибли люди.

Также, 20 мая, на авиабазе Сарагоса в Испании разбился истребитель F-18 во время выполнения показательного полета. Пилот успел катапультироваться. Его с повреждениями ног госпитализировали.

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