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Во время тушения пожара в Греции упал самолет

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Греция, Вторник 25 июля 2023 15:45
Во время тушения пожара в Греции упал самолет Иллюстративное фото: во время тушения пожара в Греции упал самолет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время тушения масштабных лесных пожаров на одном из самых больших греческих островов Эвбея в Эгейском море разбился самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

Катастрофа произошла в городе Каристос на юге Эвбеи.

Местные СМИ сообщают, что разбился самолет авиакомпании Canadair.

Они также публикуют кадры с момента падения самолета.

Пожары в Греции

Из-за засушливого лета во многих регионах наблюдается повышенный риск лесных и степных пожаров.

Рекордная жара привела и к масштабным лесным пожарам в Греции.

В частности, из-за масштабных лесных пожаров временно прекращена работа многих гостиниц на греческом острове Родос. Около 19 тысяч туристов были эвакуированы.

Кроме того, власти объявили об эвакуации людей на острове Корфу.

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Греция Пожар Авиакатастрофа
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