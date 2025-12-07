ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Италия в ближайшие дни доставит помощь для энергетики Украины

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 22:14
UA EN RU
Италия в ближайшие дни доставит помощь для энергетики Украины Фото: преьмер Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Владимир Зеленский поблагодарил председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони за оборудование, которое в ближайшие дни пришлет Италия для поддержки украинской энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Владимир Зеленский сообщил, что в фокусе разговора с Джорджей Мелони была поддержка энергетической инфраструктуры Украины и дальнейшая координация дипломатических усилий.

По словам президента, Италия в ближайшие дни передаст Украине новое оборудование для усиления и восстановления энергосистемы после российских атак.

Зеленский также рассказал Мелони о результатах недавних контактов с американской стороной и очертил актуальные перспективы и вызовы в переговорном процессе.

"Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны", - отметил президент.

Обновлено на 22:30

Как сообщила канцелярия итальянского премьера, Мелони выразила солидарность после новой серии неизбирательных атак России на украинские гражданские цели. Она также объявила об отправке помощи для поддержки энергетической инфраструктуры и населения.

"Генераторы, поставленные итальянскими компаниями, будут отправлены в Украину в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура страны.

В Минэнерго сообщали, что под ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, в ДТЭК рассказали, что россияне атаковали их теплоэлектростанции в разных регионах Украины.

Из-за последствий атаки украинские АЭС снова вынужденно сократили генерацию.

Подробнее о последствиях очередного российского обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Война в Украине Энергетики
Новости
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне