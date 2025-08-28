Италия может направить в Украину саперов для разминирования земель: названо условие

Италия рассматривает возможность отправить в Украину группу саперов для разминирования деоккупированных территорий и акватории морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera .

По информации издания, премьер-министр Джорджа Мелони и вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини будут рассматривать вопрос отправки саперов на заседании правительства.

Отмечается, что отправка саперов в Украину в Италии воспринимается как компромиссное решение. Мелони и Сальвини выступают против участия итальянских военнослужащих в боевых действиях в Украине и стремятся дистанцироваться от "коалиции решительных" в этом вопросе.

Саперы, хоть и относятся к армии, являются не связанным с боевыми операциями вариантом помощи, отмечает издание.

При этом решение о направлении специалистов по разминированию станет возможным только после установления перемирия. Такое предложение было озвучено еще при предыдущем правительстве Марио Драги, в частности это касалось разминирования дна Черного моря.