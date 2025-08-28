Италия может направить в Украину саперов для разминирования земель: названо условие
Италия рассматривает возможность отправить в Украину группу саперов для разминирования деоккупированных территорий и акватории морей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
По информации издания, премьер-министр Джорджа Мелони и вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини будут рассматривать вопрос отправки саперов на заседании правительства.
Отмечается, что отправка саперов в Украину в Италии воспринимается как компромиссное решение. Мелони и Сальвини выступают против участия итальянских военнослужащих в боевых действиях в Украине и стремятся дистанцироваться от "коалиции решительных" в этом вопросе.
Саперы, хоть и относятся к армии, являются не связанным с боевыми операциями вариантом помощи, отмечает издание.
При этом решение о направлении специалистов по разминированию станет возможным только после установления перемирия. Такое предложение было озвучено еще при предыдущем правительстве Марио Драги, в частности это касалось разминирования дна Черного моря.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Тампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.
Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.
В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.
В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.
Позже глава правительства Италии отметила, что предложение ее страны относительно гарантий безопасности для Украины, подобных статье 5 НАТО, сейчас является главным на столе переговоров союзников.