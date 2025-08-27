Предложение об аналоге статьи 5 НАТО для Украины - приоритет на переговорах, - Мелони

Предложение Италии об гарантиях безопасности для Украины, подобных статье 5 НАТО сейчас является главным на столе переговоров союзников.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

"Итальянское предложение, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 НАТО, сейчас является главным на столе переговоров. Это потенциальный вклад в мир, который осуществила наша страна, и я думаю, что мы должны гордиться этим", - сказала Мелони.

Премьер Италии считает, что сейчас появился шанс на заключение мирного договора между Украиной и Россией.

"Наконец, после 3,5 лет, в течение которых Россия не подавала никаких признаков диалога, в течение которых она просто требовала капитуляции Киева, появился проблеск надежды на переговорный путь", - отметила она.

По словам Мелони, ситуация изменилась благодаря нескольким внешним и внутренним факторам.

"Эти проблески надежды стали возможными благодаря, конечно, инициативе президента США, но еще больше благодаря героическому сопротивлению украинского народа и единой поддержке Европы, несмотря на общественное мнение, которое не всегда было убеждено", - добавила итальянский премьер.