Італія може направити в Україну саперів для розмінування земель: названо умову

Італія розглядає можливість надіслати в Україну групу саперів для розмінування деокупованих територій та акваторії морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

За інформацією видання, прем'єр-міністр Джорджа Мелоні та віце-прем'єри Антоніо Таяні та Маттео Сальвіні розглядатимуть питання відправки саперів на засіданні уряду.

Зазначається, що відправлення саперів до України в Італії сприймається як компромісне рішення. Мелоні та Сальвіні виступають проти участі італійських військовослужбовців у бойових діях в Україні та прагнуть дистанціюватися від "коаліції рішучих" у цьому питанні.

Сапери, хоч і належать до армії, є не пов'язаним з бойовими операціями варіантом допомоги, зазначає видання.

При цьому рішення про направлення фахівців із розмінування стане можливим лише після встановлення перемир'я. Така пропозиція була озвучена ще за попереднього уряду Маріо Драгі, зокрема це стосувалося розмінування дна Чорного моря.