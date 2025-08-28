ua en ru
Італія може направити в Україну саперів для розмінування земель: названо умову

Четвер 28 серпня 2025 09:46
Італія може направити в Україну саперів для розмінування земель: названо умову Фото: Італія може направити в Україну саперів для розмінування земель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Італія розглядає можливість надіслати в Україну групу саперів для розмінування деокупованих територій та акваторії морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

За інформацією видання, прем'єр-міністр Джорджа Мелоні та віце-прем'єри Антоніо Таяні та Маттео Сальвіні розглядатимуть питання відправки саперів на засіданні уряду.

Зазначається, що відправлення саперів до України в Італії сприймається як компромісне рішення. Мелоні та Сальвіні виступають проти участі італійських військовослужбовців у бойових діях в Україні та прагнуть дистанціюватися від "коаліції рішучих" у цьому питанні.

Сапери, хоч і належать до армії, є не пов'язаним з бойовими операціями варіантом допомоги, зазначає видання.

При цьому рішення про направлення фахівців із розмінування стане можливим лише після встановлення перемир'я. Така пропозиція була озвучена ще за попереднього уряду Маріо Драгі, зокрема це стосувалося розмінування дна Чорного моря.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Тампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Водночас премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.

Пізніше глава уряду Італії зазначила, що пропозиція її країни щодо гарантій безпеки для України, подібних до статті 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів союзників.

