Италия инициирует антикризисный саммит при участии США, стран Европы и союзников

Италия предложит своим партнерам немедленно провести саммит с участием США, европейских стран и союзников. Цель встречи - обсуждение путей преодоления вызовов современности, начиная с Украины.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Каждое разделение Запада делает нас всех слабее и способствует тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации", - сказала глава итальянского правительства.

Скандальный визит Зеленского в США

В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон.

Глава государства встретился с делегацией американских сенаторов, а затем прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете, между лидерами возникла жесткая эмоциональная перепалка на повышенных тонах.

Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс начали давить на Зеленского с требованием "поблагодарить США за предоставленную военную и финансовую помощь Украине". Также американские лидеры пытались обвинить Зеленского в нежелании заканчивать войну.

В частности, Трамп отметил, что в ВСУ заканчиваются солдаты, а официальный Киев якобы не хочет прекратить огонь. В ответ Зеленский ответил, что уже слышал от Путина месседжи о трех днях и двух неделях полной оккупации Украины и подчеркнул, что кремлевский диктатор никогда не выполнял ни одного соглашения на практике.

После президент США подчеркнул, что хочет завершить войну и не прогнозирует много оружия Украине. Трап выдвинул Зеленскому ультиматум - либо Украина идет на мирное соглашение с Россией, либо США "выйдут из процессов".

После этого президент Украины досрочно покинул Белый дом. Запланированное подписание соглашения о разделе редкоземельных ресурсов между государствами было отменено.

По итогам переговоров, в Белом доме заявили, что США не позволят другим странам мира использовать себя в собственных интересах.

Лидеры ряда стран Европы заявили о поддержке Украины и заявили об очень серьезной и неутешительной ситуации после увиденного в Белом доме.

Более подробно о встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне - читайте в материале РБК-Украина.

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