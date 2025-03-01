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Італія ініціює антикризовий саміт за участю США, країн Європи та союзників

Субота 01 березня 2025 00:01
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Італія ініціює антикризовий саміт за участю США, країн Європи та союзників Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Італія запропонує своїм партнерам негайно провести саміт за участю США, європейських країн і союзників. Мета зустрічі - обговорення шляхів подолання викликів сучасності, починаючи з України.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Кожен поділ Заходу робить нас усіх слабшими і сприяє тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації", - сказала глава італійського уряду.

Скандальний візит Зеленського до США

В п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Вашингтону.

Глава держави зустрівся з делегацією американських сенаторів, а згодом прибув до Білого дому для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Під час прес-конференції в Овальному кабінеті, між лідерами виникла жорстка емоційна перепалка на підвищених тонах.

Трамп і віце-президент США Джей Ді Венс почали тиснути на Зеленського з вимогою "подякувати США за надану військову та фінансову допомогу Україні". Також американські лідери намагалися звинуватити Зеленського у небажанні закінчувати війну.

Зокрема, Трамп зазначив, що в ЗСУ закінчуються солдати, а офіційний Київ начебто не хоче припинити вогонь. У відповідь Зеленський відповів, що вже чув від Путіна меседжі про три дні й два тижні повної окупації України та підкреслив, що кремлівський диктатор ніколи не виконував жодної угоди на практиці.

Опісля президент США підкреслив, що хоче завершити війну і не прогнозує багато зброї Україні. Трап висунув Зеленському ультиматум - або Україна іде на мирну угоду з Росією, або США "вийдуть з процесів".

Після цього президент України достроково залишив Білий дім. Заплановане підписання угоди про розподіл рідкісноземельних ресурсів між державами було скасовано.

За підсумками переговорів, у Білому домі заявили, що США не дозволять іншим країнам світу використовувати себе у власних інтересах.

Лідери низки країн Європи заявили про підтримку України та заявили про дуже серйозну та невтішну ситуацію після побаченого в Білому домі.

Більше детально про зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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