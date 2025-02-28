Белый дом опубликовал заявление после срыва переговоров Зеленского с Трампом

Белый дом опубликовал заявление после срыва переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Там заявили, что США не позволят другим странам пользоваться собой в собственных интересах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию Соединенных Штатов в мире - и никогда не позволят использовать американский народ в своих интересах", - говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс "стоят на защите американцев".

Ссора Зеленского и Трампа с Зеленским и Трампом

Напомним, сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки. Там он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения с журналистами между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.

Зеленский напомнил о том, что война в Украине не закончилась, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе, ни при Джо Байдене. Это вызвало резкую реакцию у вице-президента США Джей ди Вэнса, а затем и у Трампа.

После спора Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения по редкоземельным металлам между Украиной и США отменили.

К тому же американский лидер заявил, что Зеленский не готов к миру.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.

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