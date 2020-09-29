ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Італії сьогодні розглянуть апеляцію по справі Марківа

Мілан, Вівторок 29 вересня 2020 09:58
В Італії сьогодні розглянуть апеляцію по справі Марківа
Фото: акція на підтримку Віталія Марківа (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 29 вересня, в італійському Мілані відбудеться судове засідання, на якому буде розглянута апеляція по справі нацгвардійця Віталія Марківа. Минулого року він був засуджений до 24 років в'язниці за нібито причетність до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Українська сторона робить все можливе для звільнення Віталія Марківа", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, в липні 2019 року суд Італії засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію по справі Марківа.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС розшукало десятки свідків непричетність Марківа до злочинів, за які його засудили.

Також повідомлялося, що слідство провело експеримент у Слов'янську по справі Марківа, результати якого спростовують причетність нацгвардійця до смерті італійського репортера.

Також повідомлялося, що у вересні захист Марківа подав нові докази його непричетності до злочину в італійський суд.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ІталіяНацгвардияапелляцияСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся