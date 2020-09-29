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В Италии сегодня рассмотрят апелляцию по делу Маркива

Милан, Вторник 29 сентября 2020 09:58
В Италии сегодня рассмотрят апелляцию по делу Маркива
Фото: акция в поддержку Виталия Маркива (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 29 сентября, в итальянском Милане пройдет судебное заседание, на котором будет рассмотрена апелляция по делу нацгвардейца Виталия Маркива. В прошлом году он был приговорен к 24 годам тюрьмы за якобы причастность к убийству итальянского фотокорреспондента Андрэа Роккелли на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Украинская сторона делает все возможное для освобождения Виталия Маркива", - отметили в МВД.

Напомним, в июле 2019 года суд Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию по делу Маркива.

Ранее РБК-Украина писало, что МВД разыскало десятки свидетелей непричастности Маркива к преступлениям, за которые его осудили.

Также сообщалось, что следствие провело эксперимент в Славянске по делу Маркива, результаты которого опровергают причастность нацгвардейца к смерти итальянского репортера.

Также сообщалось, что в сентябре защита Маркива подала новые доказательства его непричастности к преступлению в итальянский суд.

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Новости Украины Общество ИталияНацгвардияапелляцияСуд
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