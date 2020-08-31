Справа Марківа: МВС розшукало десятки свідків непричетність нацгвардійця

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Міністерство внутрішніх справ України встановило низку свідків, які готові дати свідчення про непричетність незаконно призначеного в Італії нацгвардійця Віталія Марківа до вбивства журналістів. Українські правоохоронці готові співпрацювати з італійськими колегами, щоб довести невинність Марківа.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Віталій Марків, наш український солдат не має ніякого відношення до вбивства журналістів Андрія Рокеллі і Андрія Миронова. Наше слідство знайшло рід важливих свідків, які дають показання, з яких чітко видно невинність Марківа", - повідомив він.

У свою чергу, слідчий МВС Максим Цицкаридзе заявив, що у справі допитали 70 свідків, щоб довести невинність Віталія Марківа.

"Встановлено хронології артилерійського обстрілу, а також проведено допит 70 осіб, 20 осіб з яких знаходилося на місці подій під час обстрілу, проведено 7 слідчих експериментів, а також 5 додаткових оглядів місця події", - повідомив він.

Цицкаридзе повідомив, що слідство триває з листопада 2019 року за дорученням Генеральної прокуратури України.

Він також нагадав, що російський та італійський журналісти загинули на території окупованого в той час Слов'янська.

Нагадаємо, в липні 2019 року суд Італії засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі.

У листопаді Україна подала апеляцію по справі Марківа. Розгляд апеляційної скарги очікувалося Апеляційним судом округу Ломбардія навесні цього року.

Крім того, апеляцію по справі Марківа повинні розглянути через місяць.