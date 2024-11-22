В ISW прогнозируют большие потери среди военных КНДР, воюющих в России

Армия РФ предпочитает быстрый набор новобранцев, чем их качественную и опытную подготовку. Российское командование применяет эту тактику и в отношении военных Северной Кореи, что приведет к большим потерям среди их личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на информацию Национальной разведывательной службы Южной Кореи о том, что северокорейские войска, которые уже переброшены в Россию, тренируются вместе с российскими морскими пехотными и десантными формированиями, а также уже участвовали в боевых действиях.

В каких российских соединениях воюют военные КНДР

В середине октября украинские разведывательные источники сообщали, что 11-я бригада воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ формирует специальный "Особый бурятский батальон", укомплектованный преимущественно северокорейскими солдатами, для боевых действий в Курской области.

В Институте изучения войны не исключают, что Восточный военный округ (ВВО) России, вероятно, обладает мандатом на подготовку, интеграцию и развертывание войск КНДР.

Ранее ISW отмечал, что северокорейские солдаты тренируются вместе с различными российскими мотострелковыми формированиями, которые входят в состав ВВО. В подчинении этого округа находится Тихоокеанский флот РФ и две морские пехотные бригады - 155-я и 40-я.

При этом 11-я и 83-я бригады воздушно-десантных войск России, входят в структуру ВВО, хотя и не подчинены ему напрямую. С учетом этого факта, информация южнокорейских разведчиков свидетельствует о том, что войска КНДР, вероятно, тренируются с соединениями в территориальной близости к Северной Корее.

В отчете отмечается, что Институт изучения войны получил сообщение о том, что подразделения 155-й морской пехотной бригады, а также 11-й и 83-й бригад ВДВ РФ, активно разворачиваются для ведения боевых действий в Курской области. По данным украинской и южнокорейской разведок, в этом регионе изначально были развернуты войска КНДР.

В ISW не исключают, что войска Северной Кореи сейчас тренируются с подразделениями 155-й, 11-й и 83-й бригад, готовясь к боевым действиям в Курской области.

"Российские ВДВ часто выступают в качестве подразделений-партнеров во время многосторонних военных учений с такими странами-партнерами, как Беларусь и Сербия. Это позволяет предположить, что вышеупомянутые бригады воздушно-десантных войск, могут тренировать северокорейские войска, как они делали это с другими иностранными войсками", - говорится в отчете ISW.

Устаревшие методы подготовки бойцов

Аналитики Института убеждены, что способность КНДР усваивать и интегрировать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится. Это произойдет если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в тех же штурмовых действиях под руководством пехоты с высоким уровнем истощения, в которых оно использует большинство российского личного состава.

В ISW подробно оценили, что различия в качестве между различными российскими формированиями, которые существовали до полномасштабного вторжения в Украину, становятся все более устаревшими из-за того, как Россия сейчас ведет свою войну.

"Российские формирования, которые когда-то считались "элитными" или более специализированными с точки зрения тактических задач, с которыми они были связаны, такие как ВДВ или морская пехота, сейчас по сути функционируют как мотострелковые подразделения. Они не имеют достаточной численности, и полагаются на лобовые атаки во главе с пехотой для достижения тактических преимуществ, в отличие от применения какой-либо доктринально уникальной тактики", - говорится в отчете.

В ISW убеждены, что потери на фронте заставили военное командование РФ отдать приоритет ускоренному набору новобранцев для заполнения вакансий в новых подразделениях, а не предоставлению им достаточной базовой, а тем более специальной подготовки.

В Институте не исключают, что эта практика, вероятно, распространится на опыт войск КНДР, воюющих бок о бок с российскими войсками, и окажет значительное влияние на него.

Аналитики предполагают, что северокорейские войска, которые проходят подготовку в подразделениях воздушно-десантных войск или морской пехоты, вероятно, будут разворачиваться для участия в боевых действиях так же, как солдаты ВДВ и морской пехоты разворачиваются для участия в боевых действиях - по сути, как регулярные пехотные войска.

По их мнению, если командование РФ будет использовать войска Северной Кореи с аналогичными российским подходами, они, вероятно, столкнутся с такими же темпами оттока личного состава, как и войска РФ.

"Потери северокорейских войск в боях на стороне России, сведут на нет любые институциональные уроки, которые военные КНДР надеялись получить, присоединившись к России в качестве воюющей стороны против Украины, как это недавно оценил Институт мировой политики", - отмечается в отчете ISW.