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Генерал Северной Кореи получил ранение в Курской области, - WSJ

Россия, Четверг 21 ноября 2024 21:09
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Генерал Северной Кореи получил ранение в Курской области, - WSJ Фото: высокопоставленный северокорейский генерал был ранен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Высокопоставленный северокорейский генерал получил ранения в Курской области. Это произошло во время недавних ударов украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Анонимный западный чиновник сообщил, что высокопоставленный северокорейский генерал был ранен во время недавнего украинского удара в районе Курска.

Это первый раз, когда западные официальные лица подтвердили, что высокопоставленный северокорейский военный стал жертвой российской агрессии против Украины.

Солдаты КНДР в России

Напомним, что этой осенью Северная Корея направила войска на помощь Российской Федерации.

По данным издания Financial Times, Северная Корея также предоставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что КНДР хочет получить от России технологии в обмен на солдат. Речь идет о технологиях в ракетной, ядерной и других военных программах.

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