Зеленский предупредил о росте численность войск КНДР в России до 100 тысяч

Численность северокорейских войск, размещенных на территории России, достигла 11 тысяч и может возрасти до 100 тысяч человек.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", - заявил Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту.

Киев и его западные союзники заявляют, что Северная Корея поставляет России оружие и войска для поддержки ее полномасштабного вторжения на Украину.

На прошлой неделе южнокорейское разведывательное агентство заявило, что северокорейские войска уже участвовали в боевых действиях против украинских сил.

В этом месяце президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который включает положение о взаимной обороне.