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Зеленский предупредил о росте численность войск КНДР в России до 100 тысяч

Украина, Вторник 19 ноября 2024 13:21
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Зеленский предупредил о росте численность войск КНДР в России до 100 тысяч Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Численность северокорейских войск, размещенных на территории России, достигла 11 тысяч и может возрасти до 100 тысяч человек.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", - заявил Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту.

Киев и его западные союзники заявляют, что Северная Корея поставляет России оружие и войска для поддержки ее полномасштабного вторжения на Украину.

На прошлой неделе южнокорейское разведывательное агентство заявило, что северокорейские войска уже участвовали в боевых действиях против украинских сил.

В этом месяце президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который включает положение о взаимной обороне.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея может перебросить до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины.

По данным Bloomberg, такой шаг неизбежен, а военная поддержка в таком масштабе, если она состоится, вероятно, будет проходить партиями с ротацией войск в течение определенного времени, а не одноразовым развертыванием.

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