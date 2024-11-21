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Солдатов КНДР бросили к российским десантникам и морпехам, они уже воюют, - Сеул

Сеул, Четверг 21 ноября 2024 09:09
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Солдатов КНДР бросили к российским десантникам и морпехам, они уже воюют, - Сеул Фото: солдат КНДР бросили к российским десантникам и морпехам в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военных Северной Кореи присоединили к российским десантникам и морпехам. Часть из них уже воюет в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dong-A Ilbo.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что северокорейских солдат перебросили в Курскую область примерно в конце прошлого месяца. Идущие на фронт военные КНДР закреплены за российскими ВДВ и морской пехотой.

По данным разведки Южной Кореи, они проходят тактическую подготовку и обучение по противодействию беспилотникам, а некоторые участвуют в боевых действиях.

"Мы считаем, что есть жертвы, поскольку войска Северной Кореи начали участвовать в передовых боях", - отметили в разведке.

В Южной Корее оценивают, что КНДР могла отправить в Россию от 10 900 до 12 000 солдат. По информации разведки, Северная Корея направила в Россию 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня, которые разместили вдоль линии огня.

Солдаты КНДР в России

Северная Корея направила войска на помощь России. Северокорейские солдаты проходили обучение на полигонах на востоке РФ. После чего их направили к украинской границе.

Войска КНДР уже участвовали в боевых действиях против ВСУ в Курской области. По данным издания Financial Times, Северная Корея также предоставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что КНДР хочет получить от России технологии в обмен на солдат. Речь идет о технологиях в ракетной, ядерной и других военных программах.

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