Солдатов КНДР бросили к российским десантникам и морпехам, они уже воюют, - Сеул
Военных Северной Кореи присоединили к российским десантникам и морпехам. Часть из них уже воюет в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dong-A Ilbo.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что северокорейских солдат перебросили в Курскую область примерно в конце прошлого месяца. Идущие на фронт военные КНДР закреплены за российскими ВДВ и морской пехотой.
По данным разведки Южной Кореи, они проходят тактическую подготовку и обучение по противодействию беспилотникам, а некоторые участвуют в боевых действиях.
"Мы считаем, что есть жертвы, поскольку войска Северной Кореи начали участвовать в передовых боях", - отметили в разведке.
В Южной Корее оценивают, что КНДР могла отправить в Россию от 10 900 до 12 000 солдат. По информации разведки, Северная Корея направила в Россию 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня, которые разместили вдоль линии огня.
Солдаты КНДР в России
Северная Корея направила войска на помощь России. Северокорейские солдаты проходили обучение на полигонах на востоке РФ. После чего их направили к украинской границе.
Войска КНДР уже участвовали в боевых действиях против ВСУ в Курской области. По данным издания Financial Times, Северная Корея также предоставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что КНДР хочет получить от России технологии в обмен на солдат. Речь идет о технологиях в ракетной, ядерной и других военных программах.
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