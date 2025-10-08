ua en ru
В России сделали новое заявление о войне в Украине после встречи Трампа и Путина

Среда 08 октября 2025 13:00
В России сделали новое заявление о войне в Украине после встречи Трампа и Путина Фото: ридеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В России заявили об "исчерпании импульса" урегулирования войны в Украине после встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Импульс украинскому урегулированию, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, исчерпался", - заявил Рябков.

В российском МИДе в традиционной манере обвинили во всем "сторонников войны, особенно среди европейцев".

Встреча на Аляске

15 августа президенты США Дональд Трамп и российской диктатор Владимир Путин провели встречу на авиабазе Элмендорф возле Анкориджа в штате Аляска.

Переговоры продолжались почти три часа, а после них лидеры провели короткую пресс-конференцию.

Трамп назвал переговоры "продуктивными", но признал, что полного согласия по нескольким ключевым вопросам достичь не удалось. Украинский вопрос обсуждался, однако конкретных договоренностей по итогам встречи заключено не было.

После этого США и Украина предлагали проведение переговоров с Россией на уровне лидеров, но Путин фактически отказался от таких встреч, заявив, что Зеленский якобы должен приехать в Москву, если он "готов" к проведению встречи.

В ответ президент Украины подчеркнул, что РФ не заинтересована в мирном урегулировании, уклоняется от переговоров на высшем уровне и демонстрирует это соответствующими сигналами.

Впоследствии уже и Трамп усомнился во встрече Зеленского и Путина. Американский лидер заявил, что разочарован Путиным, и уверен - диктатор проиграет.

Российская Федерация Аляска Встреча Трампа и Путина
