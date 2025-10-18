Трамп считает, что Украина хочет эскалации: CNN узнало причину отказа в передаче Tomahawk

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во взглядах касательно будущего войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным источников издания, лидеры провели многочасовые переговоры с участием своих главных советников, которые, по словам нескольких информированных источников, стали напряженными, откровенными и местами "неудобными".

Во время "прямого и честного" разговора, Трамп четко дал понять Зеленскому, что пока что украинский лидер не получит дальнобойные ракеты, способные поражать цели глубоко на территории России, о которых он просил.

Один из чиновников отметил, что Трамп считает, будто Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и в то же время опасается существенных потерь во время приближения суровой зимы.

Вскоре после завершения встречи, Трамп призвал к прекращению огня вдоль текущей линии фронта и к прекращению кровопролития.

По словам одного из чиновников, Трамп объяснил свое решение "реалиями нынешнего состояния конфликта", подчеркнув, что "слишком много разрушений и слишком много смертей".

"Обе стороны должны заключить соглашение", - добавил другой чиновник, отметив, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Зеленский в заметке в соцсетях охарактеризовал встречу как "острый разговор", однако подчеркнул, что ее результаты "действительно могут помочь приблизить завершение этой войны".