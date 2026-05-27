В ISW оценили риски наступления на Украину с территории Беларуси

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в войну, развитие дорог к нашей границе и обустройство там позиций артиллерии.

Впоследствии глава государства сообщил, что Кремль готовит 5 сценариев действий.

В ответ на угрозы начались масштабные контрразведывательные мероприятия в пяти областях (Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской) для защиты от ДРГ, что предусматривает усиленные проверки людей, авто и документов. Параллельно минируется приграничье и строятся фортификации.

Также, по словам президента, из-за рисков безопасности и обращения пограничных общин власть вместе с Минобороны и правительством прорабатывает решение о дополнительном укреплении системы ПВО на Черниговско-Киевском направлении.

Зеленский также отмечал, что руководство Беларуси должно осознавать последствия любых агрессивных действий против Украины.

Кроме того, в Беларуси заявили о якобы регулярных пересечениях границы "украинскими боевыми дронами".

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что попытки пересечения границы Беларуси украинскими беспилотниками якобы фиксируются "практически ежедневно".

По его словам, только за последнюю неделю белорусская сторона насчитала 116 таких случаев, а силы ПВО якобы 59 раз применяли дежурные средства реагирования.

В Минске также заявили, что часть дронов якобы пыталась атаковать пограничную инфраструктуру Беларуси.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Беларусь "врет об украинских дронах" и пытается устраивать провокации в интересах России.

А представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина назвал заявления белорусской стороны "очередной попыткой обвинить в чем-то Украину и перебросить на нас ответственность".