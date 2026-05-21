Зеленский сделал заявление о руководстве Беларуси: должны быть в тонусе

18:35 21.05.2026 Чт
2 мин
Президент напомнил, как в начале войны было наступление и с белорусской территории
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский сделал заявление о руководстве Беларуси: должны быть в тонусе Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Руководство Беларуси должно быть в тонусе и чувствовать, что в случае агрессивных действий против Украины будут последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области, - Зеленский

Глава государства посетил Славутич, где общался с руководителями громад северных регионов - Киевской и Черниговской областей. Речь шла о поддержке людей и усилении защиты.

"Это касается и защитных сооружений - фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые есть именно на этом направлении, - на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть способность для укрепления и превентивной работы в отношении российских территорий, откуда может быть угроза.

"Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно", - подчеркнул президент.

Напомним, 20 мая Зеленский сообщил, что у страны-агрессора есть пять сценариев расширения войны на Черниговско-Киевском направлении. Он отметил, что Украина увеличит силы на этом направлении, учитывая возможную угрозу.

Отметим, поэтому в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях сегодня начались масштабные меры безопасности. Силы обороны и СБУ будут проверять граждан и выявлять возможных диверсантов.

РБК-Украина также писало, что Россия активизировала попытки втянуть Беларусь в дальнейшие военные действия против Украины и контактировала по этому поводу с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
