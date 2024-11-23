ISW узнал про планы РФ по испытательным пускам баллистических ракет
РФ снова планирует провести испытательные пуски баллистических ракет. Они состоятся уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как пишут аналитики, Россия может дополнительно провести испытательные запуски таких же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни "для достижения того же риторического эффекта".
В подтверждение этого, ISW ссылается на российские источники, которые утверждали, что Россия закроет часть своего воздушного пространства 23-24 ноября для испытания ракеты, "но не уточнили, какой именно тип ракеты испытывают российские силы".
Удар ракетой "Орешник" по Днепру
21 ноября российские войска атаковали ракетами Украину. Оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101. В частности, ракетами был атакован Днепр, где пострадали двое людей, было повреждено предприятие и Центр реабилитации инвалидов.
Позже, в этот же день, Путин сделал заявление, в котором рассказал, что якобы РФ провела испытания новой ракеты "Орешник", ударив по Днепру. По словам Путина, якобы у РФ есть запас таких ракет.
Как позже рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, название ракеты "Орешник" является названием научно-исследовательской работы, по которой она производилась. А вот система ее запуска называется "Кедр".
Подробнее о том, зачем Путин выдумал "Орешник", на кого рассчитана демонстрация силы и могут ли повториться такие удары, читайте в материале РБК-Украина.
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