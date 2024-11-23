ISW узнал про планы РФ по испытательным пускам баллистических ракет

РФ снова планирует провести испытательные пуски баллистических ракет. Они состоятся уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В подтверждение этого, ISW ссылается на российские источники, которые утверждали, что Россия закроет часть своего воздушного пространства 23-24 ноября для испытания ракеты, "но не уточнили, какой именно тип ракеты испытывают российские силы".

Как пишут аналитики, Россия может дополнительно провести испытательные запуски таких же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни "для достижения того же риторического эффекта".

Удар ракетой "Орешник" по Днепру

21 ноября российские войска атаковали ракетами Украину. Оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101. В частности, ракетами был атакован Днепр, где пострадали двое людей, было повреждено предприятие и Центр реабилитации инвалидов.

Позже, в этот же день, Путин сделал заявление, в котором рассказал, что якобы РФ провела испытания новой ракеты "Орешник", ударив по Днепру. По словам Путина, якобы у РФ есть запас таких ракет.

Как позже рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, название ракеты "Орешник" является названием научно-исследовательской работы, по которой она производилась. А вот система ее запуска называется "Кедр".

Подробнее о том, зачем Путин выдумал "Орешник", на кого рассчитана демонстрация силы и могут ли повториться такие удары, читайте в материале РБК-Украина.

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