ISW дізнався про плани РФ щодо випробувальних пусків балістичних ракет

РФ знову планує провести випробувальні пуски балістичних ракет. Вони відбудуться вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчання війни (ISW).

У підтвердження цього, ISW посилається на російські джерела, які стверджували, що Росія закриє частину свого повітряного простору 23-24 листопада для випробування ракети, "але не уточнили, який саме тип ракети випробовують російські сили".

Як пишуть аналітики, Росія може додатково провести випробувальні запуски таких же чи подібних балістичних ракет найближчими днями "для досягнення того ж риторичного ефекту".

Удар ракетою "Орєшнік" по Дніпру

21 листопада російські війська атакували ракетами Україну. Окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і сім Х-101. Зокрема, ракетами був атакований Дніпро, де постраждали двоє людей, було пошкоджено підприємство та Центр реабілітації інвалідів.

Пізніше, цього ж дня, Путін зробив заяву, в якій розповів, що нібито РФ провела випробування нової ракети "Орєшнік", вдаривши по Дніпру. За словами Путіна, нібито у РФ є запас таких ракет.

Як пізніше розповів глава ГУР Кирило Буданов, назва ракети "Орєшнік" є назвою науково-дослідної роботи, за якою вона вироблялася. А ось система її запуску називається "Кедр".

Докладніше про те, навіщо Путін вигадав "Орєшнік", на кого розрахована демонстрація сили і чи можуть повторитися такі удари, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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