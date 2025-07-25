Историческое решение: в ЕС назвали дату присоединения Украины к роуминговому безвизу

"Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране", - говорится в сообщении.

Кроме этого, соглашение гарантирует потребителям качество и скорость мобильной связи за рубежом на том же уровне, который существует в их странах. В Евросовете отметили, что Молдова уже пользуется более низкими тарифами на роуминг благодаря соглашению, заключенному в 2024 году.

Украина же в 2022 году заключила добровольное соглашение между ЕС и украинскими операторами связи. Соглашение, рассчитанное до конца 2025 года, гарантирует, что украинцы и граждане стран-членов Евросоюза смогут пользоваться "доступными и недорогими звонками, текстовыми сообщениями и интернетом".