Історичне рішення: в ЄС назвали дату запрошення України до роумінгового безвізу

Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення запросити Україну та Молдову до "зони роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року. Для України запрошення діє з 14 липня, для Молдови - з 25 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Євроради.
"Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні", - сказано у повідомленні.
Окрім цього, угода гарантує споживачам якість та швидкість мобільного зв'язку за кордоном на тому ж рівні, який існує у їхніх країнах. В Єврораді зазначили, що Молдова вже користується нижчими тарифами на роумінг завдяки угоді, укладеній у 2024 році.
Україна ж у 2022 році уклала добровільну угоду між ЄС та українськими операторами зв'язку. Угода, розрахована до кінця 2025 року, гарантує, що українці та громадяни країн-членів Євросоюзу зможуть користуватися "доступними та недорогими дзвінками, текстовими повідомленнями та інтернетом".
У лютому 2023 року Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У 2024 році Європейська Рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС, а Кабінет міністрів України, своєю чергою, створив умови для набуття країною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.
В червні 2025 року Київ передав Єврокомісії повідомлення про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС. А 14 липня Кабмін схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу.
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