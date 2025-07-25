Історичне рішення: в ЄС назвали дату запрошення України до роумінгового безвізу

"Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, угода гарантує споживачам якість та швидкість мобільного зв'язку за кордоном на тому ж рівні, який існує у їхніх країнах. В Єврораді зазначили, що Молдова вже користується нижчими тарифами на роумінг завдяки угоді, укладеній у 2024 році.

Україна ж у 2022 році уклала добровільну угоду між ЄС та українськими операторами зв'язку. Угода, розрахована до кінця 2025 року, гарантує, що українці та громадяни країн-членів Євросоюзу зможуть користуватися "доступними та недорогими дзвінками, текстовими повідомленнями та інтернетом".