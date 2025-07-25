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Историческое решение: в ЕС назвали дату присоединения Украины к роуминговому безвизу

Евросоюз, Пятница 25 июля 2025 20:37
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Историческое решение: в ЕС назвали дату присоединения Украины к роуминговому безвизу Иллюстративное фото: Совет Европы пригласил Украину к роуминговому безвизу (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Совет Европейского Союза 25 июля принял окончательное решение о присоединении Украины и Молдовы к "зоне роуминга, как дома" с 1 января 2026 года. Для Украины приглашение действует с 14 июля, для Молдовы - с 25 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросовета.

"Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране", - говорится в сообщении.

Кроме этого, соглашение гарантирует потребителям качество и скорость мобильной связи за рубежом на том же уровне, который существует в их странах. В Евросовете отметили, что Молдова уже пользуется более низкими тарифами на роуминг благодаря соглашению, заключенному в 2024 году.

Украина же в 2022 году заключила добровольное соглашение между ЕС и украинскими операторами связи. Соглашение, рассчитанное до конца 2025 года, гарантирует, что украинцы и граждане стран-членов Евросоюза смогут пользоваться "доступными и недорогими звонками, текстовыми сообщениями и интернетом".

Роуминг для украинцев в Евросоюзе

В феврале 2023 года Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В 2024 году Европейский Совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС, а Кабинет министров Украины, в свою очередь, создал условия для приобретения страной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

В июне 2025 года Киев передал Еврокомиссии уведомление о завершении всех необходимых законодательных процедур для присоединения к зоне роуминга ЕС. А 14 июля Кабмин одобрил решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга.

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