Історичне рішення: в ЄС назвали дату запрошення України до роумінгового безвізу

Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення запросити Україну та Молдову до "зони роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року. Для України запрошення діє з 14 липня, для Молдови - з 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Євроради.

"Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, угода гарантує споживачам якість та швидкість мобільного зв'язку за кордоном на тому ж рівні, який існує у їхніх країнах. В Єврораді зазначили, що Молдова вже користується нижчими тарифами на роумінг завдяки угоді, укладеній у 2024 році.