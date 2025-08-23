ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Историческая территория Украины: ВСУ подняли флаги над селами в Курской области

Украина, Суббота 23 августа 2025 23:08
UA EN RU
Историческая территория Украины: ВСУ подняли флаги над селами в Курской области Иллюстративное фото: Курская операция ВСУ (Укринформ)
Автор: Антон Корж

Украинские военные ко Дню государственного флага Украины подняли знамена над населенными пунктами Горналь и Гуево в Суджанском раойне Курской области. Исторически - это территория украинской Слобожанщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

"Ко Дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129 ОВМБр подняли сине-желтые флаги на этнических землях, принадлежащих к украинской Слобожанщине. Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево - как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое", - сказано в сообщении.

Историческая территория Украины: ВСУ подняли флаги над селами в Курской областиФото: Google Maps

Напомним, что Силы обороны Украины остановили врага и восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области. Там снова развеваются флаги Украины. Россияне пытаются отбить свои позиции, но без успеха.

Курская операция ВСУ

Напомним, что в августе 2024 года после начала операции Силы обороны взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. Только спустя более полугода россиянам удалось отбить утраченную территорию.

За это время Россия потеряла более 77 тысяч военных убитыми и ранеными. Москва также привлекла Северную Корею к боевым действиям в Курской области. ВСУ удалось взять в плен двух северокорейских солдат. Общие потери северокорейских наемников составили не менее 4000 человек только убитыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Война в Украине
Новости
Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина
Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"