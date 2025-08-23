Историческая территория Украины: ВСУ подняли флаги над селами в Курской области

Украинские военные ко Дню государственного флага Украины подняли знамена над населенными пунктами Горналь и Гуево в Суджанском раойне Курской области. Исторически - это территория украинской Слобожанщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

"Ко Дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129 ОВМБр подняли сине-желтые флаги на этнических землях, принадлежащих к украинской Слобожанщине. Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево - как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое", - сказано в сообщении.

Напомним, что Силы обороны Украины остановили врага и восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области. Там снова развеваются флаги Украины. Россияне пытаются отбить свои позиции, но без успеха.

Курская операция ВСУ

Напомним, что в августе 2024 года после начала операции Силы обороны взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. Только спустя более полугода россиянам удалось отбить утраченную территорию.

За это время Россия потеряла более 77 тысяч военных убитыми и ранеными. Москва также привлекла Северную Корею к боевым действиям в Курской области. ВСУ удалось взять в плен двух северокорейских солдат. Общие потери северокорейских наемников составили не менее 4000 человек только убитыми.