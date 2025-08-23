ua en ru
Історична територія України: ЗСУ підняли прапори над селами в Курській області

Україна, Субота 23 серпня 2025 23:08
Історична територія України: ЗСУ підняли прапори над селами в Курській області Ілюстративне фото: Курська операція ЗСУ (Укрінформ)
Автор: Антон Корж

Українські військові до Дня державного прапора України підняли стяги над населеними пунктами Горналь та Гуєво в Суджанському раойні Курської області. Історично - це територія української Слобожанщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129-ї окремої важкої механізованої бригади.

"До Дня Державного Прапора України оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 ОВМБр підняли синьо-жовті прапори на етнічних землях, що належать до української Слобожанщини. Нині вони майорять над Горналью та Гуєво - як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє", - сказано у повідомленні.

Історична територія України: ЗСУ підняли прапори над селами в Курській областіФото: Google Maps

Нагадаємо, що Сили оборони України зупинили ворога та відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області. Там знову майорять прапори України. Росіяни намагаються відбити свої позиції, але без успіху.

Курська операція ЗСУ

Нагадаємо, що у серпні 2024 року після початку операції Сили оборони взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Тільки через понад пів року росіянам вдалося відбити втрачену територію.

За цей час Росія втратила понад 77 тисяч військових убитими й пораненими. Москва також залучила Північну Корею до бойових дій у Курській області. ЗСУ вдалося взяти у полон двох північнокорейських солдатів. Загальні втрати північнокорейських найманців склали не менше 4000 осіб тільки вбитими.

