В Испании суд отправил на карантин пассажиров судна со вспышкой хантавируса

Испанцев, которые путешествовали на судне "MV Hondius" и могли контактировать с хантавирусом, обязали пройти принудительную изоляцию. Соответствующее решение принял суд в Мадриде по запросу правительства.
По информации издания, судья центрального суда Мадрида санкционировал министерский приказ, который делает карантин обязательным для 14 граждан Испании.
Это решение отменяет предыдущие заявления министра обороны Маргариты Роблес о якобы "добровольном" характере изоляции.
Согласно документу, лица будут находиться в отдельных палатах Центрального оборонного госпиталя имени Гомеса Ульи в течение семи календарных дней.
Срок может быть продлен в зависимости от результатов мониторинга.
"В случае несоблюдения положений этой резолюции будет применяться режим санкций, изложенный в Общем законе об общественном здоровье", - говорится в тексте приказа.
Правительство ввело строгий медицинский протокол для прибывших:
Власти отмечают, что риск для населения минимален. Иностранные пассажиры судна будут репатриированы в свои страны, а испанцев доставят в Мадрид спецрейсами без контакта с жителями Канарских островов.
Эксперты подчеркивают, что хантавирус, в отличие от коронавируса, не передается от бессимптомных носителей.
Напомним, что на круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пятеро граждан Украины. По данным МИД, пока признаков заболевания у наших соотечественников не обнаружено.
Из-за сообщения о смертельных случаях на борту судна в мире снова заговорили об этой опасной болезни. Эксперты объясняют, что хантавирус - это редкая инфекция, которая поражает легкие и почки и может приводить к летальному исходу.
Сейчас экспедиционный лайнер Hondius направляется к Канарским островам. Хотя испанские власти готовят беспрецедентные меры безопасности и жесткий карантин под эгидой ВОЗ, в порту уже начались протесты рабочих, которые отказываются принимать судно из-за рисков для здоровья.