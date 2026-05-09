В Испании суд отправил на карантин пассажиров судна со вспышкой хантавируса

19:10 09.05.2026 Сб
2 мин
Сколько продлится принудительная изоляция и есть ли риск распространения болезни?
aimg Сергей Козачук
Фото: суд ввел принудительный карантин из-за хантавируса на Hondius (wikipedia.org)

Испанцев, которые путешествовали на судне "MV Hondius" и могли контактировать с хантавирусом, обязали пройти принудительную изоляцию. Соответствующее решение принял суд в Мадриде по запросу правительства.

Судебное решение и детали карантина

По информации издания, судья центрального суда Мадрида санкционировал министерский приказ, который делает карантин обязательным для 14 граждан Испании.

Это решение отменяет предыдущие заявления министра обороны Маргариты Роблес о якобы "добровольном" характере изоляции.

Согласно документу, лица будут находиться в отдельных палатах Центрального оборонного госпиталя имени Гомеса Ульи в течение семи календарных дней.

Срок может быть продлен в зависимости от результатов мониторинга.

"В случае несоблюдения положений этой резолюции будет применяться режим санкций, изложенный в Общем законе об общественном здоровье", - говорится в тексте приказа.

Условия и контроль состояния здоровья

Правительство ввело строгий медицинский протокол для прибывших:

  • ПЦР-тесты будут проведены сразу по прибытии и на седьмой день изоляции.
  • Дважды в день врачи будут измерять температуру и проверять наличие симптомов (лихорадка, кашель, боль в мышцах, одышка).
  • Пациентам гарантируют возможность общения с близкими с помощью электронных средств.

Власти отмечают, что риск для населения минимален. Иностранные пассажиры судна будут репатриированы в свои страны, а испанцев доставят в Мадрид спецрейсами без контакта с жителями Канарских островов.

Эксперты подчеркивают, что хантавирус, в отличие от коронавируса, не передается от бессимптомных носителей.

Ситуация вокруг лайнера Hondius и хантавируса

Напомним, что на круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пятеро граждан Украины. По данным МИД, пока признаков заболевания у наших соотечественников не обнаружено.

Из-за сообщения о смертельных случаях на борту судна в мире снова заговорили об этой опасной болезни. Эксперты объясняют, что хантавирус - это редкая инфекция, которая поражает легкие и почки и может приводить к летальному исходу.

Сейчас экспедиционный лайнер Hondius направляется к Канарским островам. Хотя испанские власти готовят беспрецедентные меры безопасности и жесткий карантин под эгидой ВОЗ, в порту уже начались протесты рабочих, которые отказываются принимать судно из-за рисков для здоровья.

