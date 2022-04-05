Іспанія вишле близько 25 російських дипломатів

"Ми вирішили вислати з Іспанії російських дипломатів і співробітників посольства Росії в Іспанії, які становлять загрозу інтересам безпеки нашої країни і після жахливих дій, скоєних в останні дні в Україні, особливо в Бучі", - заявив міністр.

За його словами, зараз завершується робота над списком.

"Цей захід є частиною європейського процесу, до якого вже приєдналися Бельгія, Польща, Чехія, Нідерланди, а в останні години - Франція, Німеччина, Данія, Італія і служба зовнішніх дій ЄС", - сказав міністр.

При цьому він додав, що Іспанія вимагає, щоб військові злочини були негайно розслідувані, а винні в них покарані.

На сьогодні вже кілька країн Європейського Союзу оголосили, що висилають співробітників посольств Росії. Зокрема: