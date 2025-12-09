Испания приостановила расследование убийства пилота РФ, который угнал Ми-8 в Украину

Испанский суд временно остановил расследование убийства российского летчика, который перешел на сторону Украины. Его нашли застреленным в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Судья Вильяхойосы приостановил дело после того, как полиция сообщила, что установить исполнителя или организатора убийства не удалось. Предусматривается, что расследование могут возобновить при условии появления новых доказательств.

Дело Кузьминова

Напомним, российский летчик Максим Кузьминов в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 и прилетел на нем в Украину.

По словам Кузьминова, маршрут был заранее согласован, а сам перелет проходил на малой высоте в режиме радиомолчания.

Во время пересечения границы по вертолету открыли огонь, и Кузьминов получил ранение в ногу из стрелкового оружия. Несмотря на это, он продолжил полет около 20 км и успешно приземлился.

После посадки в вертолете находились еще два члена экипажа. Оружия у них не было, сопротивления они не оказывали, однако начали паниковать и агрессивно себя вести, после чего выбежали из вертолета. Летчик рассказал, что их судьба ему неизвестна.

При этом в ГУР отмечали, что в результате такой операции Украина получила очень важную информацию об авиации россиян и о многих других деталях.

В разведке уточняли, что спецоперация, в рамках которой удалось угнать Ми-8, не имела аналогов в Украине.

13 февраля прошлого года Кузьминова нашли убитым. Его застрелили в Испании.

Тогда еще секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о том, что летчику предлагали остаться в Украине, где он точно был бы защищен.