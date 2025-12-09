Іспанія призупинила розслідування вбивства пілота РФ, який викрав Мі-8 в Україну

Іспанський суд тимчасово зупинив розслідування вбивства російського льотчика, який перейшов на бік України. Його знайшли застреленим минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Суддя Вільяхойоси призупинив справу після того, як поліція повідомила, що встановити виконавця або організатора вбивства не вдалося. Передбачається, що розслідування можуть відновити за умови появи нових доказів.

Справа Кузьмінова

Нагадаємо, російський льотчик Максим Кузьмінов у серпні 2023 року викрав вертоліт Мі-8 і прилетів на ньому в Україну.

За словами Кузьмінова, маршрут був заздалегідь узгоджений, а сам переліт проходив на малій висоті в режимі радіомовчання.

Під час перетину кордону по вертольоту відкрили вогонь, і Кузьмінов отримав поранення в ногу зі стрілецької зброї. Незважаючи на це, він продовжив політ близько 20 км і успішно приземлився.

Після приземлення у вертольоті перебували ще два члени екіпажу. Зброї у них не було, опору вони не чинили, проте почали панікувати й агресивно поводитися, після чого вибігли з вертольота. Льотчик розповів, що їхня доля йому невідома.

Водночас у ГУР зазначали, що внаслідок такої операції Україна отримала дуже важливу інформацію про авіацію росіян і про багато інших деталей.

У розвідці уточнювали, що спецоперація, у рамках якої вдалося викрасти Мі-8, не мала аналогів в Україні.

13 лютого минулого року Кузьмінова знайшли вбитим. Його застрелили в Іспанії.

Тоді ще секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв про те, що льотчику пропонували залишитися в Україні, де він точно був би захищений.