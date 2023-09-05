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Российский пилот рассказал подробности "угона" Ми-8 в Украину

Украина, Вторник 05 сентября 2023 12:30
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Российский пилот рассказал подробности "угона" Ми-8 в Украину Фото: российский летчик Максим Кузьминов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталия Гурковская

Пилот российского Ми-8, который удалось перегнать в Украину в рамках спецоперации "Синица", рассказал подробности, как все происходило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию российского летчика Максима Кузьминова и представителей ГУР.

"Девятого числа состоялся перелет. Была официальная заявка у меня на вылет. То есть я не просто угнал вертолет, я его официально перегнал с точки А в точку Б", - рассказал он.

По словам летчика, маршрут был заранее согласован.

"В 16.30 я выполнил взлет. Взлет у меня был с аэродрома Курск в Харьковскую область. Примерно 20 км. Далее уже, где-то в районе населенного пункта Шебекино я летел на придельно малой высоте 5-10 метров в режиме радиомолчания", - рассказал детали Кузьминов.

При пересечении границы, по его словам, по вертолету начали вести огонь.

"Кто его вел, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу со стрелкового оружия. 20 км я отлетел, выполнил посадку. После посадки со мной было два члена экипажа. Оружия у нас при себе не было, никто мне не оказывал сопротивления. Я ребят (членов экипажа, - ред.) успокаивал, мол хорошие люди, все замечательно. Но они начали бояться, агрессивно себя вести. Выбежали из вертолета, дальнейшая их судьба мне неизвестна", - уточнил он.

Последствия спецоперации для России

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, эта операция "будет иметь длительные последствия" для государства-агрессора и морально-психологического состояния оккупантов.

"И для сектора безопасности РФ. Потому что в результате этой операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации противника, о многих других деталях, которые помогут защищать небо и уничтожать врага", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что эта спецоперация пока не имеет аналогов в Украине.

"В мировой истории мы можем приводить примеры, как те или иные пилоты по разным соображениям переводили свои борта на другую сторону. Но в данной ситуации мы говорим об определенной фазе боевых действий о полномасштабной войне", - добавил разведчик.

Юсов добавил, что это "только начало" и "дальше будет".

Спецоперация "Синица"

23 августа в сети появилась информация о посадке в Украине российского вертолета Ми-8. Комментаторы предлагали разные версии. Одной из самых популярных - якобы пилоты потеряли ориентир.

Но вскоре стало известно, что это была уникальная операция украинской разведки с участием представителей других сил обороны.

Недавно стало известно, что "угнанный" вертолет уже в ближайшее время выйдет на боевое дежурство в составе ВСУ.

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