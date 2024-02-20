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Данилов заявил, что пилоту из операции "Синица" предлагали остаться в Украине: Был бы защищен

Вторник 20 февраля 2024 06:44
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Данилов заявил, что пилоту из операции "Синица" предлагали остаться в Украине: Был бы защищен Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украина предлагала остаться в нашей стране российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в прошлом году в рамках спецоперации Главного управления разведки "Синица" перегнал из РФ военный вертолет Ми-8, и который вчера был обнаружен мертвым в Испании.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "УП".

Чиновник отметил, что людям, имеющие отношение "к тем или иным событиям" следует сохранять бдительность, и они "должны бы заботиться о ситуации".

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", - сказал Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО указал на важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно ситуации.

Смерть пилота Кузьминова в Испании

Напомним, 19 февраля в испанских СМИ начала появляться информация о том, что еще 13 февраля в муниципалитете Вильяхойоса было обнаружено тело украинца.

Как писал проект Eureka News, погибший якобы Максим Кузьминов. Однако возраст погибшего и возраст Кузьминова не совпадают. Российскому летчику сейчас 27 лет, а найденному погибшему - 33 года.

Позже представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина подтвердил, что российский летчик Максим Кузьминов, который летом 2023 года похитил вертолет Ми-8 и скрылся в Украине, действительно был убит. Его тело обнаружили в Испании.

Операция ГУР "Синица"

Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8.

Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию , в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова.

Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.

Похищенный вертолет передали украинским защитникам.

Детальнее об операции "Синица" и что известно о смерти Максима Кузьминова - читайте в материале РБК-Украина.

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