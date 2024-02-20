Данилов заявил, что пилоту из операции "Синица" предлагали остаться в Украине: Был бы защищен
Украина предлагала остаться в нашей стране российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в прошлом году в рамках спецоперации Главного управления разведки "Синица" перегнал из РФ военный вертолет Ми-8, и который вчера был обнаружен мертвым в Испании.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "УП".
Чиновник отметил, что людям, имеющие отношение "к тем или иным событиям" следует сохранять бдительность, и они "должны бы заботиться о ситуации".
"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", - сказал Данилов.
Вместе с тем, секретарь СНБО указал на важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно ситуации.
Смерть пилота Кузьминова в Испании
Напомним, 19 февраля в испанских СМИ начала появляться информация о том, что еще 13 февраля в муниципалитете Вильяхойоса было обнаружено тело украинца.
Как писал проект Eureka News, погибший якобы Максим Кузьминов. Однако возраст погибшего и возраст Кузьминова не совпадают. Российскому летчику сейчас 27 лет, а найденному погибшему - 33 года.
Позже представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина подтвердил, что российский летчик Максим Кузьминов, который летом 2023 года похитил вертолет Ми-8 и скрылся в Украине, действительно был убит. Его тело обнаружили в Испании.
Операция ГУР "Синица"
Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8.
Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию , в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова.
Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.
Похищенный вертолет передали украинским защитникам.
Детальнее об операции "Синица" и что известно о смерти Максима Кузьминова - читайте в материале РБК-Украина.
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