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Іспанія відкриває кордони для туристів. України нема у списку

Новини » В світі     21.06.2020 - 10:17
Іспанія відкриває кордони для туристів. України нема у списку
Фото: прапор Іспанії (flickr)

Закритим також буде кордон з Португалією

Іспанія з неділі, 21 червня, відкриває кордони для туристів. України нема в списку країн, громадяни яких можуть відвідувати Іспанію.

Про це повідомляє DW.

Так, в Іспанії опівночі 21 червня офіційно закінчилася дія режиму підвищеної готовності, введеного 14 березня через пандемію коронавірусу.

Неділя - перший день після 14 тижнів, в який іспанці можуть вільно пересуватися по всій країні.

Крім того, можуть в'їжджати в країну туристи з країн Шенгенської зони. Закритою залишається лише межа з Португалією до 1 липня - на прохання уряду цієї країни. Туристи з України не зможуть відвідати Іспанію, оскільки наша країна не перебуває в Шенгенській зоні.

Зазначимо, Іспанія є однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу країн, за час якої в країні померли понад 28 тисяч і заразилися понад 245 тисяч осіб.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило так званий список червоних і зелених країн: тепер в "зелений список" потрапили Нідерланди, Великобританія, Швеція та Іспанія.

Як повідомляло РБК-Україна, Єврокомісія очікує, що всі країни-члени Європейського союзу відкриють внутрішні кордони до кінця червня.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Іспаніятуризмкарантин
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