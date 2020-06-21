Испания открывает границы для туристов. Украины нет в списке

Фото: флаг Испании (flickr)

Закрытой также будет граница с Португалией

Испания с воскресенья, 21 июня, открывает границы для туристов. Украины нет в списке стран, граждане которых могут посещать Испанию.

Об этом сообщает DW.

Так, в Испании в полночь 21 июня официально закончилось действие режима повышенной готовности, введенного 14 марта из-за пандемии коронавируса.

Воскресенье - первый день по прошествии 14 недель, в который испанцы могут свободно передвигаться по всей стране.

Кроме того, в страну могут въезжать туристы из стран Шенгенской зоны. Закрытой остается лишь граница с Португалией до 1 июля - по просьбе правительства этой страны. Туристы из Украины не смогут посетить Испанию, так как наша страна не находится в Шенгенской зоне.

Отметим, Испания является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, за время которой в стране умерли более 28 тысяч и заразились более 245 тысяч человек.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило так называемый список красных и зеленых стран: теперь в "зеленый список" попали Нидерланды, Британия, Швеция и Испания.

Как писало РБК-Украина, Еврокомиссия ожидает, что все страны-члены Европейского союза откроют внутренние границы к концу июня.

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Автор: Максим Зайченко