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В ЄС відкриють внутрішні кордони до кінця червня

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 16:42
В ЄС відкриють внутрішні кордони до кінця червня
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)

Єврокомісія хоче створити спільний підхід до контролю за кордонами

Єврокомісія очікує, що всі країни-члени Європейського союзу відкриють внутрішні кордони до кінця червня. Також в Єврокомісії планують розробити загальний підхід до виходу з карантину.

Про це на прес-конференції повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в ЄС була розроблена і представлена чітка схема відкриття внутрішніх кордонів.

"Ми очікуємо, що контроль на всіх внутрішніх кордонах ЄС буде повністю скасовано до кінця цього місяця. Ми хотіли б, щоб всі держави-члени ЄС впоралися з цим (пандемією - ред.), щоб спробувати виробити більш загальний підхід", - сказала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, спочатку в ЄС чекали, що всі члени відкриють внутрішні кордони до 15 червня, а з 1 липня розпочнеться відкриття зовнішніх кордонів.

Також повідомлялося, що Євросоюз визначив умови для відкриття кордонів третім країнам, в тому числі і для України.

Крім цього РБК-Україна писало, що з 15 червня деякі країни ЄС почали відкривати внутрішні кордони, однак туристи поки не можуть безперешкодно подорожувати.

Ще в Євросоюзі запустили сервіс для планування подорожей в умовах карантину, яка надає інформацію про обмеження у тій чи іншій країні.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Евросоюзкордонкарантин
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