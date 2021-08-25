Іспанія хоче стати центром для біженців з Афганістану, які співпрацювали з ЄС
Іспанія хоче стати центром Євросоюзу для прийому біженців з Афганістану. Після цього людей будуть розподіляти в інші країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Іспанія запропонувала себе в якості центру ЄС для прийому афганців, які співпрацювали з його установами протягом багатьох років. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав свою країну "портом в'їзду".
"Іспанія - це порт в'їзду. Ми приймаємо їх у себе протягом декількох днів, а потім вони будуть розподілені в різні країни ЄС", - заявив він.
Перший рейс, організований ЄС, з евакуйованими афганцями прибув на авіабазу Торрехон в Мадриді 19 серпня. На борту було 36 осіб і за словами іспанської влади, вони будуть розміщені в Данію, Німеччину, Польщу і Литву.
Нагадаємо, що евакуація з Афганістану закінчиться наступного тижня. Про це заявив Байден.
Також повідомлялося, що у ЄС розповіли про ризики евакуації з Афганістану. Там вважають, що США не встигне вивезти всіх.