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Іспанія хоче стати центром для біженців з Афганістану, які співпрацювали з ЄС

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Іспанія, Середа 25 серпня 2021 06:09
Іспанія хоче стати центром для біженців з Афганістану, які співпрацювали з ЄС Фото: міністр закордонних справ Іспанії, Хосе Мануель Альбарес (twitter. com/ialaism)
Автор: Наталья Скороход

Іспанія хоче стати центром Євросоюзу для прийому біженців з Афганістану. Після цього людей будуть розподіляти в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Іспанія запропонувала себе в якості центру ЄС для прийому афганців, які співпрацювали з його установами протягом багатьох років. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав свою країну "портом в'їзду".

"Іспанія - це порт в'їзду. Ми приймаємо їх у себе протягом декількох днів, а потім вони будуть розподілені в різні країни ЄС", - заявив він.

Перший рейс, організований ЄС, з евакуйованими афганцями прибув на авіабазу Торрехон в Мадриді 19 серпня. На борту було 36 осіб і за словами іспанської влади, вони будуть розміщені в Данію, Німеччину, Польщу і Литву.

Нагадаємо, що евакуація з Афганістану закінчиться наступного тижня. Про це заявив Байден.

Також повідомлялося, що у ЄС розповіли про ризики евакуації з Афганістану. Там вважають, що США не встигне вивезти всіх.

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