Іспанія хоче стати центром для біженців з Афганістану, які співпрацювали з ЄС

Іспанія хоче стати центром Євросоюзу для прийому біженців з Афганістану. Після цього людей будуть розподіляти в інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Іспанія запропонувала себе в якості центру ЄС для прийому афганців, які співпрацювали з його установами протягом багатьох років. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав свою країну "портом в'їзду".

"Іспанія - це порт в'їзду. Ми приймаємо їх у себе протягом декількох днів, а потім вони будуть розподілені в різні країни ЄС", - заявив він.