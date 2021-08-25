ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Испания хочет стать центром для беженцев из Афганистана, которые сотрудничали с ЕС

Новина українською →
Испания, Среда 25 августа 2021 06:09
Испания хочет стать центром для беженцев из Афганистана, которые сотрудничали с ЕС Фото: министр иностранных дел Испании, Хосе Мануэль Альбарес (twitter. com/ialaism)
Автор: Наталья Скороход

Испания хочет стать центром Евросоюза для приема беженцев из Афганистана. После этого людей будут распределять в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема афганцев, которые сотрудничали с его учреждениями на протяжении многих лет. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал свою страну "портом въезда".

"Испания - это порт въезда. Мы принимаем их у себя в течение нескольких дней, а затем они будут распределены в различные страны ЕС", - заявил он.

Первый рейс, организованный ЕС, с эвакуированными афганцами прибыл на авиабазу Торрехон в Мадриде 19 августа. На борту было 36 человек и по словам испанских властей, они будут размещены в Данию, Германию, Польшу и Литву.

Напомним, что эвакуация из Афганистана закончится на следующей неделе. Об этом заявил Байден.

Также сообщалось, что в ЕС рассказали о рисках эвакуации из Афганистана. Там считают, что США не успеет вывезти всех.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Россия обвинила Украину в экоциде и завела дело из-за водной блокады Крыма
Россия обвинила Украину в экоциде и завела дело из-за водной блокады Крыма
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза