Испания хочет стать центром для беженцев из Афганистана, которые сотрудничали с ЕС

Испания хочет стать центром Евросоюза для приема беженцев из Афганистана. После этого людей будут распределять в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема афганцев, которые сотрудничали с его учреждениями на протяжении многих лет. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал свою страну "портом въезда".

"Испания - это порт въезда. Мы принимаем их у себя в течение нескольких дней, а затем они будут распределены в различные страны ЕС", - заявил он.